Corona-Verstoss: Bruder des britischen Ex-Labourchefs festgenommen

Zudem muss er 10 000 Pfund (gut 12 000 Franken) Strafe zahlen, wie der Astrophysiker am Montag der Nachrichtenagentur PA bestätigte. Er werde die Strafe aber nicht zahlen, sagte der inzwischen wieder freigelassene 73-Jährige.

Der Forscher ist in Grossbritannien als Verschwörungstheoretiker bekannt: Er geht davon aus, dass das superschnelle 5G-Mobilfunknetz für die Pandemie verantwortlich ist. Er hält es ausserdem für Unsinn, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich sein soll.

Piers Corbyn hatte am Samstag eine Demonstration am Trafalgar Square in London gegen Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise organisiert. Im Kurznachrichtendienst Twitter bezeichnete er den Protest als "epischen Erfolg" und sprach von 35 000 Teilnehmern.

Britische Medien gingen nur von einigen Hundert Demonstranten aus, die auf Plakaten gegen Maskenpflicht und Impfungen protestierten. Treffen von mehr als 30 Personen im Freien seien wegen der Corona-Krise untersagt, begründete die Polizei die Festnahme.

