Coronavirus kostet Adidas bis zu eine Milliarde Euro Umsatz

Beim operativen Gewinn fehlten damit 400 bis 500 Millionen Euro. Ein Grossteil der Läden in China war wegen der Epidemie geschlossen worden, in die anderen kamen kaum Kunden. Seit Anfang März erhole sich das Geschäft wieder, teilte Adidas mit. Auch in Japan und Südkorea gebe es weniger Kunden. Die Produktion in China laufe aber zum Grossteil wieder, weltweit gebe es keine Beschaffungsprobleme.

China steht für rund ein Fünftel des Umsatzes von Adidas. Im ersten Quartal 2019 hatte die Nummer zwei auf dem Weltmarkt für Sportschuhe und -bekleidung in der Region Asien/Pazifik insgesamt 2,1 Milliarden Euro umgesetzt.

Aus den Prognosen für das laufende Jahr klammert Adidas die Folgen des Virus aus. Ob und wann sich der Rückstand aufholen lasse und wie sich die Epidemie auf andere Länder auswirke, sei ungewiss. In China hatte Adidas im Februar alle Lieferungen an die Grosshändler storniert, um Ladenhüter zu vermeiden. Die liegengebliebenen Schuhe, Hemden und Hosen will Adidas im Lauf des Jahres über den eigenen Vertrieb losschlagen.

Ohne das Coronavirus rechnet Adidas in diesem Jahr mit einem wechselkursbereinigten Umsatzwachstum um 6 bis 8 Prozent. Das wäre mindestens so viel wie 2019: Da hatte der Umsatz dank des florierenden Geschäfts im Internet ohne Währungseffekte um 6 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro zugelegt.

Zu Zugpferden sollen Nordamerika - die Heimat des grösseren Rivalen Nike - und Russland werden, für Asien rechnet Adidas 2020 nur noch mit einstelligen Zuwachsraten, Europa soll mit etwa fünf Prozent stärker zulegen als 2019. Die strategischen Massnahmen zeigten hier Wirkung, hiess es in der Mitteilung.

Der Nettogewinn aus dem laufenden Geschäft soll 2020 um 10 bis 13 Prozent auf 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro steigen. "Unser Ziel ist es, zum sechsten Mal in Folge eine Gewinnsteigerung im zweistelligen Bereich zu erzielen", sagte Konzernchef Kasper Rorsted.

2019 legte der Gewinn wie von Adidas erwartet um 11 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro zu, lag damit aber etwas unter den Prognosen der Analysten.

(SDA)