Dies gab die Regierung in Tokio am Montag auf vorläufiger Basis bekannt. Die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt war bereits im Schlussquartal 2019 wegen einer Erhöhung der Mehrwertsteuer geschrumpft. Auf das Jahr hochgerechnet war das BIP um 7,1 Prozent zurückgegangen. Sinkt die Wirtschaftsleistung eines Landes zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer "technischen Rezession".

(SDA)