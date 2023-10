Im Rahmen der Vereinbarung erhält Hikma von der Cosmo-Tochter Cassiopea das exklusive Recht, Winlevi in den Ländern zu registrieren und zu vermarkten, so die Mitteilung vom Montag. Cassiopea erhalte dafür eine Vorauszahlung in Höhe von 750'000 US-Dollar sowie potenzielle zulassungs- und umsatzbezogene Meilensteinzahlungen. Cassiopea werde zudem exklusive Lieferantin des Produkts sein.