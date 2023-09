Der Chemiekonzern Covestro will nach wochenlangen Spekulationen über ein Interesse von Abu Dhabi National Oil (Adnoc) nun mit dem Ölkonzern reden. Der Covestro-Vorstand beschloss im Hinblick auf das von Adnoc bekundete Interesse «ergebnisoffene Gespräche» aufzunehmen, wie der Dax -Konzern am Freitagabend mitgeteilt hatte. Damit können beide Unternehmen über Details einer möglichen Akquisition diskutieren. Zuletzt war in Medien die Rede davon, dass Adnoc informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hätte, womit Covestro mit 11,6 Milliarden Euro bewertet würde.

11.09.2023 18:29