An Covid-19 erkrankte Marianne Faithfull aus Klinik entlassen

Das geht aus einer Nachricht auf ihrem Twitter-Account von Mittwochabend hervor. Sie erhole sich nun weiterhin in London. Die 73-Jährige war Anfang April in ein Londoner Krankenhaus gebracht worden.

In einer zweiten Nachricht hiess es, Marianne bedanke sich für all die freundlichen Botschaften, bei denen Menschen ihre Sorge um sie zum Ausdruck gebracht hatten. Das bedeute wirklich viel in einer so schwierigen Zeit. "Sie ist auch den Mitarbeitern des NHS (des Nationalen Gesundheitsdiensts) sehr dankbar, die ihr ohne Zweifel das Leben gerettet haben", hiess es weiter.

Faithfull hatte schon öfters gesundheitliche Probleme, so litt sie laut Medienberichten in der Vergangenheit unter Magersucht, Hepatitis C und Brustkrebs.

Bekannt wurde sie unter anderem mit dem Song "As Tears Go By", den die Rolling-Stones-Mitglieder Mick Jagger und Keith Richards in den Sechzigerjahren für sie geschrieben hatten. Sie war zeitweise auch mit Jagger liiert.

(SDA)