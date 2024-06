Zudem haben die Aktionäre auch die weiteren Traktanden gutgeheissen, wie das Unternehmen am selben Abend in einer Mitteilung bekanntgab. Die Familien-Ankeraktionäre hatten im Vorfeld ihre Unterstützung der Anträge angekündigt. Insgesamt waren 132 Aktionäre an der GV anwesend, die 78,2 Prozent der Stimmen vertraten.