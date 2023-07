Weiterhin schwach schnitt der krisengeplagte Geschäftsbereich Papier ab. Die Nachfrage nach Zeitungsdruck- und Magazinpapieren in Westeuropa sei im ersten Halbjahr um bis zu 30 Prozent zurückgegangen und die Kunden hätten ihre Lager abgebaut, so die Begründung. In der Folge brach der Umsatz um fast einen Viertel auf 142 Millionen Franken ein.