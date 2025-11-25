Die Credit Suisse war im Frühling 2022 auf den Bermudas zu einer Busse von insgesamt 607 Millionen Dollar verurteilt worden. Im Sommer 2023 bestätigte ein Berufungsgericht auf den Bermudas den Gerichtsentscheid im Wesentlichen. Ausser auf den Bermudas war die CS auch von einem Gericht in Singapur zu hohen Schadenersatzzahlungen an den georgischen Milliardär verurteilt worden.