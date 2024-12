Der an der SIX kotierte Waadtländer Immofonds Cronos will für das Geschäftsjahr 2023/24 2,90 Franken pro Anteil ausschütten. Dies ist eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende, wie dem am Freitagabend verschickten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Im Jahr davor waren allerdings noch 3,00 Franken ausbezahlt worden.