In dem Brief an die Obmänner im Rechtsausschuss schreibt Limbach: «Die Kritik aus verschiedenen Richtungen an der kürzlich getroffenen Organisationsentscheidung, eine weitere Hauptabteilung einzurichten, nehme ich sehr ernst. Dies gilt auch für die Sorge Einiger, dass diese Entscheidung die Cum/Ex-Ermittlungen beeinträchtigen könnte. Ziel aller Überlegungen und Massnahmen ist es im Gegenteil, das Cum/Ex-Ermittlerteam zu stärken, um so noch bessere Bedingungen für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu schaffen und dadurch umfassende Aufklärung zu ermöglichen.»