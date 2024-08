Diese Tumore betreffen vor allem Kinder, wie Curatis am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. In den USA würden jedes Jahr rund 800 Patienten mit einem «Diffuse Midline Glioma» diagnostiziert, in Europa bewege sich die Zahl in derselben Grössenordnung. Daher gelte die Krebsart als «seltene Krankheit» im Sinne der Regulierung.