CureVac bekommt "bis zu 80 Millionen Euro" EU-Hilfe für Impfstoff

Wie die EU-Kommission am Montag weiter mitteilte, soll die finanzielle Unterstützung über ein mit einer EU-Garantie abgesichertes Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) erfolgen. Den Angaben zufolge hat CureVac bereits ein Entwicklungsprogramm zu einem Impfstoff gegen Covid-19 laufen und will klinische Tests im Juni starten.

"Die EU hat deren Forschung früh unterstützt und wird nun wieder finanziell helfen", teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel mit, nachdem sie und Forschungskommissarin Mariya Gabriel mit CureVac telefoniert hatten.

Es gehe darum, so schnell wie möglich einen Impfstoff zu finden, "der der ganzen Welt hilft". Am Wochenende hatte es Berichte gegeben, wonach die USA exklusiv die Rechte an einem Impfstoff gegen das Coronavirus von CureVac erwerben wollten.

Derweil sind gemäss Behördenangaben erste klinische Tests für einen Corona-Impfstoff in den USA gestartet.

