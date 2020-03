Daniel Hope startet Wohnzimmerkonzerte mit Bach und Schubert

Dabei spielt er etwa eine halbe Stunde mit wechselnden Gästen Zum Auftakt war der Pianist und Komponist Christoph Israel bei "Hope@Home" zu Gast.

Die beiden Musiker begannen mit Bachs Sonate c-Moll für Violine und Piano und spielten dann das berühmte Motiv "Air" von Bach. Nach dem Lied "A Chloris" des aus Venezuela stammenden französischen Komponisten Reynaldo Hahn (1874-1947) beendeten sie das Konzert mit Franz Schuberts "An die Musik".

"Musik ist es, die uns heute verbindet", sagte Hope. Als Gast am Donnerstagabend kündigte er den Sänger Max Raabe an. Hope warb zugleich für Spenden an den Corona-Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung für freischaffende Musiker, die von der Absage zahlloser Veranstaltungen massiv betroffen sind.

Der in Südafrika geborene und in Berlin lebende britische Geiger Daniel Hope zählt zu den bekanntesten Klassik-Künstlern in Deutschland. Er ist Künstlerischer Direktor der Dresdner Frauenkirche und seit kurzem auch Präsident des Beethoven-Hauses Bonn.

