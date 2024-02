Die Danone-Aktien legten im frühen Handel um fast 2 Prozent zu, gaben ihre Gewinne am Vormittag aber fast vollständig ab. Die Trendwende bei Danone nehme Formen an, lobte JPMorgan-Analystin Celine Pannuti. Sie rechnet nun mit etwas Luft nach oben bei den durchschnittlichen Schätzungen. Bernstein-Analyst Bruno Monteyne bezeichnete die Prognose allerdings als nur so gut wie die zugrundeliegende Inflation. Abzüglich der Teuerung könnte der Ausblick unter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten liegen - mit einer effektiv niedrigeren Prognose für das organische Wachstum.