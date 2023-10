In der Schwebe ist auch die Teilnahme der Schweiz an der Europäische Eisenbahnagentur (ERA), die für die Zulassung von Rollmaterial im internationalen Bahnverkehr zuständig ist. Aktuell existiert eine Übergangslösung mit der EU, die jedoch jährlich verlängert werden muss. Ende Jahr ist es wieder so weit. Ob die EU einer erneuten Verlängerung zustimmen wird, ist ungewiss. Ein Ausschluss aus der ERA würde mehr administrativen Aufwand bedeuten.