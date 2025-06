Unterschiede auch ausserhalb der EU

In Vergleich drei geht es ums Datenroaming ausserhalb der EU, wo Moneyland die Kosten in 14 ausgewählten Ländern berechnet hat. Welcher Anbieter am günstigsten sei, hänge vom Reiseland ab. Ohne Berücksichtigung der Länderpakete und des Karibik-Pakets von Swisscom sei Spusu in sieben Ländern am günstigsten, Sunrise in fünf, Galaxus Mobile und Swisscom je in einem.