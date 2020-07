Davoser Kirchner Museum zeigt Disler-Skulpturen unter freiem Himmel

Mit der Schau schafft das Museum einen neuen Ausstellungs- und Begegnungsort mitten in Davos. Die Grenzen zwischen Kunst und Alltag würden aufgehoben, schrieb es. Der 1996 verstorbene Solothurner Künstler war letztes Jahr mit einem riesigen Panorama-Bild auch im Bündner Kunstmuseum in Chur zu Gast.

Die in Davos präsentierten Skulpturen wurden 1990/91 geschaffen und im Juni 1991 in der Whitechapel Gallery in London zum ersten Mal öffentlich ausgestellt. Sie verbildlichen laut dem Museum den Menschen in seiner Zerrissenheit und Verwundbarkeit.

