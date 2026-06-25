Auch für die weitere Entwicklung der globalen Aktienmärkte zeigte sich die Dekabank zuversichtlich. Die internationalen Aktienmärkte notierten auf Rekordniveau. «Das stabile globale Wirtschaftswachstum ist das Rückgrat der Unternehmensgewinne», sagte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank. «Die Unternehmen haben in der Vergangenheit ihre Rückenmuskulatur permanent weiter trainiert und beweisen jetzt ihre Fitness.» So sei das erste Quartal für die Unternehmen in den USA und Europa hervorragend gelaufen./jsl/la/jha/