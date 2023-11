Der Essenslieferant stellte am Dienstag einen Anstieg des über seine Plattform gehandelten Bruttowarenwerts (GMV) am oberen Ende der angepeilten Spanne von fünf bis sieben Prozent in Aussicht. Im abgelaufenen Quartal habe der GMV um 8,6 Prozent zugelegt. Dadurch sei der Umsatz um gut 16 Prozent auf 2,713 Milliarden Euro gestiegen.