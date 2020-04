Um bei der Portfoliozusammenstellung aus tausenden von Unternehmen, Branchen und Märkten ein stimmiges Gesamtbild zu kreieren, verwenden viele professionelle Anleger den Top Down- oder den Bottom Up-Ansatz.

Bei ersterem wird versucht, von makroökonomischen Faktoren ausgehend, auf die Entwicklung verschiedener Tätigkeitsfelder (z.B. Finanzen oder Informationstechnologie) zu schließen. Daraufhin erfolgen die Branchengewichtung und die Auswahl attraktiver Unternehmen aus den jeweiligen Bereichen. Der Bottom Up-Ansatz rückt dagegen die Fundamentaldaten eines Unternehmens in den Vordergrund. Anhand ihrer werden vielversprechende Titel innerhalb einer Branche ausfindig gemacht, ohne der Marktlage und Konjunkturindikatoren allzu große Beachtung zu schenken.

Ein dritter Weg wird beim sogenannten „thematischen Investieren“, das immer stärker in den Blickpunkt zukunftsorientierter privater und institutioneller Investoren rückt, beschritten. Hierbei treten Anleger bewusst etwas weiter zurück und betrachten zunächst, welche umwälzenden Megatrends sich derzeit vor unseren Augen vollziehen. In einem zweiten Schritt wird dann ermittelt, wie sich diese Trends im Laufe der Zeit auf die Unternehmen auswirken werden. Dieser Ansatz stellt eine einfache, aber sehr effektive Methode zur Konstruktion von Portfolios dar, die auch in einer sich kontinuierlich wandelnden Welt, wie wir sie derzeit fast stärker als je zuvor erleben, prosperieren können. Dabei lassen sich die wichtigsten bereits laufenden bzw. gerade aufkommenden Megatrends aus unserer Sicht relativ gut erkennen.

Hier ist zunächst die Digitalwirtschaft zu nennen, die sämtliche Wirtschaftsaktivitäten rund um die Vernetzung von Unternehmen, Geräten und Menschen über das Internet umfasst. Gemeint sind damit neben bereits etablierten Bereichen wie eCommerce, Online-Zahlungen und Digital Advertising auch noch junge und rasant wachsende Gebiete wie Cyber Security, Fintech und Sharing Economy.

Der zweite Megatrend umfasst die erneute Revolutionierung des Transportwesens und lässt sich unter dem Stichwort „Zukunftsmobilität“ zusammenfassen. Dazu passend auch das Thema „Smart Cities“, bei dem Herausforderungen wie die Urbanisierung und der Klimawandel mit neuen Technologien wie Automatisierung, dem Internet der Dinge und intelligenten Netzen angegangen werden.

Durch neue disruptive Technologien werden einfachere, leichter zugängliche und in vielen Fällen kostengünstigere Lösungen für viele der größten Herausforderungen der Menschheit entstehen, und die Millennials – auch bekannt als Generation Y – werden die Weltwirtschaft maßgeblich mitprägen. Ihre Konsum- und Sparentscheidungen werden den Niedergang traditioneller und die Entstehung neuer Unternehmen hervorrufen.

Jeder dieser Megatrends wird durch einen der fünf neuen thematischen ETFs von Lyxor exakt abgedeckt. Das allein wäre an sich noch nicht weiter bemerkenswert, denn einige aktive Investoren praktizieren das thematische Investieren bereits seit Jahrzehnten. Sie setzen dabei allerdings meist auf menschliche Qualitätskontrolle sowie eine dynamische Titelauswahl, was in der Regel mit höheren Verwaltungsgebühren und mangelnder Transparenz einhergeht. Um diese Probleme zu beseitigen, hat Lyxor die besagten Themen-ETFs in Zusammenarbeit mit MSCI entwickelt. Jedes Portfolio vereint dabei in einem neuen passiven Ansatz menschliche Expertise, modernste Data Science-Technik und Methoden der künstlichen Intelligenz, um die Unternehmen herauszufiltern, die die genannten Zukunftsthemen maßgeblich mitbestimmen und von ihnen profitieren werden – und das zu einem Bruchteil der Kosten, die von den meisten Standardfonds erhoben werden