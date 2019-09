Demonstranten belagern wieder Hongkonger Flughafen: Züge ausgesetzt

Das berichtete eine dpa-Reporterin. Tausende Aktivisten versammelten sich auf einem Parkplatz ausserhalb des Gebäudes. Die Flughafenbehörden haben eine einstweilige Verfügung gegen Demonstrationen auf dem Gelände erwirkt. Die Polizei riegelte Zugänge mit hohen Zäunen ab.

Eine Flughafenmitarbeiterin verlas die Verfügung über Lautsprecher. Dennoch wollten die Demonstranten nicht weichen. Vielmehr bauten sie eigene Barrikaden.

Schon vor drei Wochen hatten Aktivisten den Flughafen belagert, so dass der Flugbetrieb an zwei Tagen vorübergehend gestoppt werden musste. Am Samstag war es in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zu schweren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen, die bis in den späten Abend andauerten.

(SDA)