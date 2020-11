Der Papst fordert zum Träumen auf: Neues Buch von Franziskus

Das Buch sei weniger spirituell als jüngste andere Werke des 83-jährigen katholischen Kirchenoberhaupts, sagte ein Verlagssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Papst lege darin einen Schwerpunkt auf gesellschaftliche Analysen und persönliche Überzeugungen.

Der Kösel-Verlag spricht in seiner Ankündigung von einer neuen "Regierungserklärung" des Papstes. Das Nachdenken über die Virus-Pandemie spiele in dem Werk eine grosse Rolle. Das Buch soll bereits am 1. Dezember in Englisch bei Simon & Schuster unter dem Titel "Let Us Dream" erscheinen, wie es auf der Internetseite des US-Verlags heisst.

(SDA)