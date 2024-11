Die designierte EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas will sich für eine härtere Gangart im Umgang mit China einsetzen. Ohne Chinas Unterstützung wäre Russland nicht in der Lage, den Krieg gegen die Ukraine mit der gleichen Stärke fortzuführen, argumentierte Kallas in einer Anhörung durch Abgeordnete des Europäischen Parlaments. China müssten dafür höhere Kosten auferlegt werden.