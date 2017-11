So lautet es im Redetext, die Powell am Dienstag in einer Anhörung vor dem Senat halten will. "Wir müssen uns die Flexibilität bewahren, unsere Politik den wirtschaftlichen Entwicklungen anzupassen." Powell ist Mitglied des Fed-Direktoriums und soll an die Spitze der Notenbank aufrücken.

US-Präsident Donald Trump nominierte ihn zum Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen, deren Amtszeit Anfang Februar abläuft.

(SDA)