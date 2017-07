"Despicable Me 3" stellt Konkurrenz in den Schatten

In der Deutschschweiz wollten 53'908 Filmfans diese Fortsetzung um Ex-Bösewicht Gru und seine gelben Minions sehen. Die Konkurrenz hatte das Nachsehen. "Baywatch" schaffte es mit 6532 Eintritten auf Platz 2. Ähnlich gross sind die Abstände in der Westschweiz: 29'717 Kinobesucher wählten "Despicable Me 3", 4032 "Baywatch".

"Spider-Man: Homecoming", der am Wochenende in den USA und in Kanada die Spitze erkletterte, machte das Rennen auch im Tessin. Er sorgte für 1133 Eintritte, "Baywatch" hatte sich mit 185 zu begnügen.

(SDA)