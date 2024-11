Die zwölf Organisationen wandten sich am Freitag in einem offenen Brief an den Bundesrat. Für Billig-Online-Marktplätze würden die Schweizer Gesetze nicht durchgesetzt oder kämen nicht zur Anwendung, hiess es im zugehörigen Communiqué. Dadurch könnten diese massenweise qualitativ minderwertige, unsichere und oft giftige Ware legal in die Schweiz zu liefern - unter anderem Spielwaren. Dies, ohne Recyclinggebühren zu zahlen und oft unter Umgehung der Mehrwertsteuer.