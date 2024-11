Am stärksten war der Zuwachs der Firmenpleiten in der Südwestschweiz, wo die Insolvenzen laut den Angaben um 27 Prozent in die Höhe schnellten. Dahinter folgt die Zentralschweiz (+22 Prozent), der Kanton Zürich (+17 Prozent) und das Tessin (+14 Prozent). Am wenigsten stiegen die Insolvenzen im Espace Mittelland (+9 Prozent).