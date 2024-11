Die Firmenpleiten in der Schweiz sind in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres in die Höhe geschnellt. Laut den Angaben des Wirtschaftsinformationsdienstes Dun & Bradstreet vom Mittwoch wurden in dieser Zeit 4475 Unternehmensinsolvenzen eröffnet. Das waren 16 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.