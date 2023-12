Das Unternehmen mit seinem hohen Luft-, See- und Strassenfrachtanteil passt aus Sicht vieler Kritiker nicht zur Deutschen Bahn. Angesichts der zahlreichen Probleme auf der Schiene fordern sie, dass sich die Mutter wieder stärker aufs Kerngeschäft konzentrieren und ihre weit verzweigte Firmenstruktur mit Hunderten Tochterunternehmen in der ganzen Welt entflechten sollte. Zudem kämen mögliche Milliarden-Erlöse aus einem Schenkerverkauf für die anstehenden umfangreichen Investitionen in die Schieneninfrastruktur nicht ungelegen.