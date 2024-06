«Wir stehen im Austausch mit der Deutschen Bahn, sie werden alles weiterhin tun, dass die Menschen von A nach B wirklich pünktlich kommen. Aber das ist kein Problem, was jetzt auftritt, während des Turniers. Da hätte man weit vorher schon dran arbeiten müssen», sagte Lahm wenige Tage später. Deutschland habe es in den vergangenen Jahren versäumt, an seiner Infrastruktur zu arbeiten./pul/DP/jha