Die Deutsche Bank will ihr Kernkapital mit der Ausgabe einer zusätzlichen Nachranganleihe stärken. Der Dax-Konzern kündigte am Donnerstag die Ausgabe sogenannter AT1-Papiere an, die er sich als zusätzliches Kernkapital anrechnen kann. Sie sollen ein Volumen im Benchmark-Bereich haben. Darunter versteht man im Allgemeinen Summen ab einer halben Milliarde Euro. Die Papiere sollen erstmals zum 30. Oktober 2031 kündbar sein. Erst im Juni hatte die Deutsche Bank mit der Ausgabe einer AT-1-Anleihe 1,5 Milliarden Euro eingesammelt./stw/zb