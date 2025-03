Weniger Filialen, dafür mehr Beratung per Video und Telefon

Die Deutsche Bank hatte im vergangenen September bekanntgegeben, dass sie Privatkunden stärker per Video und Telefon beraten will und zugleich eine «mittlere zweistellige Zahl» an kleineren Filialen schliessen will. Im Zuge dessen hatte der Dax -Konzern Verhandlungen mit dem Betriebsrat angekündigt. Das Institut beschäftigt rund 90.000 Menschen weltweit. Allein in Deutschland betreibt die Deutsche Bank rund 380 Filialen und 470 bei der Postbank.