Vom Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die für die gesamte Eurozone mittelfristig zwei Prozent Inflation anstrebt, sind die Erwartungen aber noch entfernt. Die tatsächliche Teuerung nähert sich hingegen sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland dem EZB-Ziel an. Die nach europäischen Standards ermittelte Teuerung (HVPI) betrug für die Eurozone im Februar 2,6 und für Deutschland 2,7 Prozent. Nach nationaler Rechnung lag die Inflation in Deutschland bei 2,5 Prozent.