Die Bundesbank erwartet zunächst keine weitere deutliche Abschwächung der Teuerungsrate in Deutschland. «In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate um ihren gegenwärtigen Wert schwanken», hiess es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Im Oktober war der sogenannte Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), den die Europäische Zentralbank für ihre Geldpolitik heranzieht, in Deutschland auf 3,0 Prozent gesunken - nach 4,3 Prozent im September und 6,4 Prozent im August.

20.11.2023 12:10