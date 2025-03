Keine Verbesserung auch bei pünktlicher Ankunft am Reiseziel

Als verspätet geht ein Fernzug ab einer Verspätung von sechs Minuten in die Statistik ein. Nicht berücksichtigt werden dabei Zugausfälle. Diese wiederum fliessen in die sogenannte Reisendenpünktlichkeit ein. Sie misst, wie viel Prozent der Reisenden im jeweiligen Zeitraum - auch bei Nutzung mehrerer Züge - pünktlich am Ziel ankamen, das heisst, mit einer Verzögerung von maximal 14 Minuten und 59 Sekunden. Diese Quote lag im Februar bei 71,7 Prozent und damit ebenfalls leicht unter dem Niveau des Vorjahresmonats (72,1 Prozent).