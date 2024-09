Die Produktion in der deutschen Industrie ist im Juli wegen einer schwachen Entwicklung bei den Autoherstellern gesunken. Im Juli ging die Gesamtherstellung im Monatsvergleich um 2,4 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit gab es nach dem Anstieg im Juni wieder einen Rückschlag für die Industriebetriebe. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, aber nur um 0,5 Prozent. Auch auf Jahressicht meldete das Bundesamt für Juli einen Rückgang, um 5,3 Prozent.