Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Verschieben nicht genutzter Kreditermächtigungen aus der Corona-Krise in den Klima- und Transformationsfonds für unzulässig erklärt hatte. In der Folge fehlen 60 Milliarden Euro in der Finanzplanung des Bundes. Wissler sprach von einer der schwersten Regierungskrisen in der Geschichte der Bundesrepublik.