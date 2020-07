Deutsche Polizei sucht mit Grossaufgebot nach bewaffnetem Mann

Mit einem Grossaufgebot hat die deutsche Polizei am Montag die Suche nach einem 31-Jährigen fortgesetzt, der vier Polizisten in Oppenau im Schwarzwald nahe der Grenze zu Frankreich bedroht und ihnen ihre Dienstwaffen abgenommen hatte. Der Mann ohne festen Wohnsitz war nach der Tat am Sonntagmorgen in den Wald geflüchtet.