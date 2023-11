Dass viele Menschen in Deutschland sparen, bekommt auch die Spielwarenbranche zu spüren - kann sich Marktforschern zufolge jedoch nicht so sehr wie viele andere Bereiche. Nach einer Prognose des Handelsverbands Spielwaren (BVS) werden die Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Jahr 4,5 Milliarden Euro für Spielzeug ausgeben - und damit etwa 4 Prozent weniger als im Vorjahr. «Wir gehen mit Blick auf Weihnachten trotzdem optimistisch in die heisse Phase», sagte Geschäftsführer Steffen Kahnt am Dienstag in Nürnberg. «Beim Kind wird zuletzt gespart.»