Insgesamt sei die Marktlage ‌in vielen Bereichen ‍der Landwirtschaft nicht befriedigend und «teilweise sogar desaströs», sagte Rukwied ​weiter. Die Kosten für Betriebsmittel und Energie stiegen, während die Preise für ‌landwirtschaftliche Erzeugnisse fielen. Ein ⁠Politikwechsel sei daher überfällig. ‌Vor allem forderte der Bauernpräsident Erleichterungen bei der Bürokratie: «Ich fordere ‍zwar keine Motorsäge, aber einen Rasenmäher braucht es schon, damit ​beim Bürokratieabbau endlich was vorangeht.»