Der Präsident des Deutschen Bauernverbands hat mit neuen weitreichenden Protesten ab Montag gedroht, sollten die geplanten Subventionskürzungen beim Agrardiesel nicht zurückgenommen werden. «Die Landwirtinnen und Landwirte brauchen wir gar nicht fragen. Die rufen ständig an und fragen: »Bewegt sich was? Wenn sich nichts bewegt, gehen wir wieder auf die Strasse«», sagte Joachim Rukwied am Donnerstag.

18.01.2024 10:40