Deutscher Bundespräsident: Corona "ruft das Beste in uns hervor"

Das sagte Steinmeier in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. "Als positives Beispiel führte er unter anderem einen Medizinstudenten an, der mit einer Online-Plattform andere angehende Mediziner an Kliniken und Praxen vermittelt. Auch erwähnte er eine Krankenhausangestellte, die gemeinsame mit ihren Kindern daheim Schutzmasken für die Klinik näht. Diese Menschen machten Mut, lobte Steinmeier.

"Wir sind vielleicht zur Isolation verdammt - aber nicht zur Untätigkeit", betonte der Bundespräsident. "Jeder und jede von Ihnen kann jetzt helfen", etwa mit einem Einkauf für betagte Nachbarn, mit einer Gute-Nacht-Geschichte für die Enkelkinder übers Telefon oder mit Post für Menschen im Pflegeheim, die derzeit nicht besucht werden dürfen.

"Wir können auch unseren Lieblingsläden, die derzeit geschlossen bleiben müssen, Gutscheine abkaufen oder in unseren Lieblingsrestaurants Essen zum Mitnehmen bestellen", regte Steinmeier an. "Und wir können das Geld für gekaufte Eintrittskarten nicht zurückfordern. Denn viele Kulturschaffende, deren Kunst uns gerade jetzt so viel bedeutet, sind gerade jetzt in ihrer Existenz bedroht."

Zugleich räumte Steinmeier ein, dass die Situation nicht leicht sei. "Es sind bedrückende Tage, die wir gemeinsam durchleben." Die Welt erscheine "seltsam unwirklich". "Manche von uns trifft die Krise schon heute besonders hart, durch Krankheit, durch Einsamkeit oder durch wirtschaftliche Sorgen." Andere Menschen erlebten "eine Art erzwungene Entschleunigung".

"Wenn wir das miteinander schaffen, dann zerfällt unsere Gesellschaft nicht in dieser Krise, sondern im Gegenteil: Dann wächst sie enger zusammen", zeigte sich der Bundespräsident überzeugt. "Allen, die helfen, sage ich von ganzem Herzen Danke!"

Für den Abend kündigte Steinmeier ein Konzert des Pianisten Igor Levit an, das ab 19.00 Uhr live aus dem Schloss Bellevue gestreamt werden soll. Levit hatte in den vergangenen Tagen jeweils aus seiner Wohnung ein Konzert gegt gegeben. Auf Twitter schrieb er am Mittwoch: "Morgen werde ich für Euch nicht aus meinem Wohnzimmer heraus, sondern aus dem grossen Saal des Schloss Bellevue spielen." Er fühle sich von Steinmeiers Einladung sehr geehrt.

Steinmeiers Videobotschaft wurde auf seiner Internetseite sowie auf Instagram und Facebook veröffentlicht. Es ist das dritte Mal, dass sich das Staatsoberhaupt in dieser Form zur Corona-Krise äussert.

(SDA)