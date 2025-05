Drohte eine «Kernschmelze»?

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel erinnerte an heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten Anfang April in Verbindung mit den Zollstreitigkeiten. «Manchmal hatte ich an bestimmten Tagen dort das Gefühl, wir sind nicht weit weg von einer Kernschmelze an den Finanzmärkten.» Es sei wichtig, dass sich die Märkte wieder erholt hätten. Dies sei aber «ein Fingerzeig» gewesen, und natürlich habe es auch die US-Seite gesehen. Aus seiner Sicht sei die Botschaft im April so stark gewesen, dass sie jetzt bei allen Beteiligten angekommen sei./sam/DP/he