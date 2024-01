Die Talfahrt im deutschen Maschinenbau hat sich zum Jahresende 2023 fortgesetzt. Die Bestellungen sanken im November bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 13 Prozent zum Vorjahresmonat, wie der Maschinenbauverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. «Eine Bodenbildung zur Beendigung dieser Talfahrt ist noch nicht in Sicht, dazu müssten unsere Kunden weltweit erst wieder mehr Vertrauen in ein absehbares Wachstum und in stabile politische Prozesse fassen», erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

10.01.2024 10:04