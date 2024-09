Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat davor gewarnt, dass das geplante Wachstumspaket der Ampel-Koalition vom Volumen her geringer ausfallen könnte. Habeck sagte bei einer Tagung der Wirtschaftsvereinigung der Grünen in Berlin, die «Wachstumsinitiative» drohe «kleingehandelt und kleingehackt» zu werden. Als Grund nannte er, dass die Bundesländer Steuerausfälle in ihren Haushalten darstellen müssten.