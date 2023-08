Bei der schwächelnden Konjunktur ist nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums derzeit keine Besserung in Sicht. "Aktuelle Frühindikatoren deuten noch nicht auf eine nachhaltige konjunkturelle Belebung in den kommenden Monaten hin", hiess es in einer am Montag in Berlin veröffentlichten Mitteilung.

14.08.2023 11:45