In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene unter anderem wegen eines Rückgangs der Kosten für Energie überraschend abgeschwächt. Im Januar legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Dezember waren die Preise noch um 0,8 Prozent gestiegen und Analysten hatten für Januar im Schnitt eine Jahresrate von 1,2 Prozent erwartet.