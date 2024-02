Vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz hat Aussenministerin Annalena Baerbock eine stärkere europäische Zusammenarbeit bei der Verteidigung angemahnt. «Es geht in den nächsten Jahren nicht mehr nur allein darum, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Wir Europäer müssen in der Lage sein, uns selbst besser zu verteidigen», sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstagabend laut Mitteilung. «Wir brauchen endlich eine Sicherheits- und Verteidigungsunion, die den europäischen Pfeiler in der Nato stärkt - im Massstab unserer wirtschaftlichen Grösse, und unabhängig davon, wer in den USA regiert.»

15.02.2024 21:47