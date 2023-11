Die Preise auf Herstellerebene gehen in Deutschland weiter stark zurück, allerdings mit etwas abnehmender Tendenz. Im Oktober fielen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 11,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Rückgang war nicht ganz so kräftig wie im Vormonat, als mit 14,7 Prozent der deutlichste Rückgang seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949 gemessen wurde. Analysten hatten im Schnitt mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

20.11.2023 08:31